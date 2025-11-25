男子円盤投げ湯上剛輝選手（32）デフ記録更新で悲願の金メダル！　男子4×100mリレーも圧巻の走りで金　10日目もメダル続々！

耳が聞こえない、または聞こえにくい選手の祭典「デフリンピック」は、11月15日（土）に開幕し、いよいよ大会も終盤戦。

大会10日目もメダルラッシュとなりました。

駒沢陸上競技場で行われた陸上です。

男子円盤投げの決勝に出場した湯上剛輝選手（32）は、デフの枠にとどまらず、健聴者も含めた世界のトップレベルの選手。

9月に開催された東京世界陸上競技選手権大会にも出場した64m48の日本記録保持者（2025年4月に記録樹立）です。

会場にはたくさんのファンや家族が応援に駆けつけ、迎えた湯上選手の決勝の4投目。

青空を勢いよく飛んでいくビッグスローは“58m93”と、12年ぶりにデフ記録更新。

ここ一番で実力を発揮しました。

前回大会は日本選手団にコロナ陽性者が出たため、途中辞退となりました。

今大会では「聴覚障害者のヒーローになりたい」と常々口にしていた湯上選手が、悲願の金メダルを獲得。

まさに有言実行の“ヒーロー”となりました。

続いて、陸上男子4×100mリレー決勝です。

8チームで争われる決勝で、日本チームは第4レーンでメダルに挑みました。

第3走者まで激しいトップ争いが続く中、最後の第4走者・佐々木琢磨選手（31）にバトンが渡ったのは、アメリカとほぼ同時。

どちらが金メダルか？最後を託された佐々木選手は、今大会男子100m銅メダルを獲得したエース。

ぐんぐんとスピードを上げる圧巻の走りでアメリカを引き離し、41秒22のタイムでゴール。

日本チームは、2大会ぶりのうれしい金メダルに輝きました。

【4×100mリレー決勝日本チーム】岡本隼（19）、冨永幸佑（21）、坂田翔悟（26）、佐々木琢磨（31）