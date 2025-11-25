歌舞伎俳優坂東玉三郎（75）が25日、都内で、「第22回タニタ健康大賞」を受賞した。同賞は日本人の健康作りに貢献した個人・団体を顕彰するもの。

取材陣の質問に応じ、来年4月に木村竜蔵（36）徹二（34）兄弟のコンサートの構成・演出とMCを行うことについて語った。

木村兄弟の魅力については「やっぱり（父が鳥羽一郎という）歌の一家で歌の中で暮らしてきたっていうことが大きいと思います」。多くの歌手がいる中でなぜこの2人なのか。「井上陽水さんや玉置浩二さんも大ファンです。でも（年齢的に）その方たちを演出するわけにいかないでしょ。世界ができている方だから」。公演では米国の50年代、60年代のスタンダード曲やカンツォーネの名曲を歌う予定で「後輩の歌手でそういう世界が作れたらと思ったんです」。

鳥羽が玉三郎との食事会をすごく楽しみにしている。「まだしていないんです。鳥羽さんの奥さんも一緒にと思っていたんですけど、足の指にけがをして延期してるんです。弟の山川（豊）さん、そのご子息もいらっしゃる。みんな来たらって言っているんです」。和気あいあいとした会話から演出の参考になる話が出ることもあると指摘した。