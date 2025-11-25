¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö½éÎø¤ÎÁê¼ê¤¬¡ÄÁÇÅ¨¡×°æ¾å¿¿±û¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Èà¤´Êó¹ð2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡Ä¿·¥É¥é¥Þ¾ðÊóÈ¯É½¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿!¡×¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤ÎÀ¼
²£¤ËÊÂ¤Ó¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë2¿Í¤Î»Ñ
¡¡2¿Í¤Ç²£¤ËÊÂ¤Ó¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ä¡£½÷Í¥¤Î°æ¾å¿¿±û¤È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°£Ø¤Ë¡¢°æ¾å¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤¬¼ç±é¡¢°æ¾å¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2¿Í¤¬²£¤ËÊÂ¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¡£ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¡¢·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÈôÆà½ß°ì¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÌ©¤«¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢°æ¾å±é¤¸¤ë½éÎøÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤È23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£Ëüµ¨»Ò¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÌòÊÁ¤òÆÉ¤à¤È´û¤ËÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤·½éÎø¤ÎÁê¼ê¤¬°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬²¿¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö½éÎøÁê¼ê¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡ª¡ª¿¿±û¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼µ×¤·¤Ö¤ê¤Î°æ¾å¿¿±û¤Á¤ã¤ó¡ªÃÝÆâÎÃ¿¿¤â½Ð¤ë¤È¤Ï¤ß¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£