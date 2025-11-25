¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×à¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODYá²£Ìî¤¹¤ß¤ìàµæ¶Ë¤Î¥¯¥Ó¥ìá¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ºÇ¶¯ºÇ¹â¤¬¹¹¿·¤«¡Á¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¤ì¤¤¡×
¡¡¸µNMB48¤Çà¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODYá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²£Ìî¤¹¤ß¤ì(24)¤¬¡¢à¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥Ó¥ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤ÈÉ½»æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Áº£²óÁ´ÉôÎÉ¤¯¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¤¯¤Ó¤ì¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡Á¡¡¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¤ì¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿ºÇ¶¯ºÇ¹â¤¬¹¹¿·¤«¡Á¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²£Ìî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SweetCandy¤äiDOL Street¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯7·î¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£¡Ö¿·À¤Âå¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢21Ç¯5·î¤ËÆÍÁ³³èÆ°¤ò¼Âà¡£¤ª¤è¤½1Ç¯¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£