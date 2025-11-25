­à¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥Ó¥ì­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Î²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyokono_sumire¤è¤ê¡Ë

¡¡¸µNMB48¤Ç­à¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODY­á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²£Ìî¤¹¤ß¤ì(24)¤¬¡¢­à¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥Ó¥ì­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤ÈÉ½»æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡Áº£²óÁ´ÉôÎÉ¤¯¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÀÖ¤¤¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¤¯¤Ó¤ì¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡Á¡¡¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤­¤ì¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿ºÇ¶¯ºÇ¹â¤¬¹¹¿·¤«¡Á¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡²£Ìî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SweetCandy¤äiDOL Street¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯7·î¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£¡Ö¿·À¤Âå¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢21Ç¯5·î¤ËÆÍÁ³³èÆ°¤ò¼­Âà¡£¤ª¤è¤½1Ç¯¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 