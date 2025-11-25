「新契約が必要な時しか発言しない」リバプール伝説OBが大エースの“沈黙”を痛烈批判！「いつもファン・ダイク。他にいないのか？」
昨季のプレミアリーグ王者、リバプールの調子が中々上がらない。不調の要因はいくつが考えられるなか、特に批判を集めているのが、モハメド・サラーだ。
マンチェスター・ユナイテッドの英雄ルーニー氏は、リバプールが11月22日にノッティンガム・フォレストに０−３で惨敗した後、「もし私が（監督のアルネ・）スロットなら、チーム全体にインパクトを与えるために重大な決断を下すだろう。サラーは守備面でチームに貢献していない」と発言。大エースのスタメン固定を止めるべきだと訴えた。
また、リバプールのレジェンドOBジェイミー・キャラガー氏も不満を口に。英衛星放送『Sky Sports』によれば、同クラブ一筋で活躍した47歳は、プレー以外での露出に触れ、次のような見解を示した。
「フォレスト戦後、キャプテンとして当然のことながら、フィルジル・ファン・ダイクが自ら発言した。リバプールの連敗が続くなか、いつもファン・ダイクが前に出て発言している。キャプテンがそうすべきなのは確かだが、ロッカールームには他にもクラブを代表して発言すべき選手がいるはずだ。
ちょうど１年前、モー・サラーは自身の状況や、契約更新のオファーがない事実を臆せず伝えた。しかし今では、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた時か、新契約が必要な時しか彼の発言を聞かない。リバプールのリーダーであり、レジェンドの１人として、チームのために声を上げる姿を見たいものだ」
ちなみに主将のファン・ダイクは、フォレスト戦後のインタビューで「口先だけでこの状況は打破できない。何度も言っているように、僕がこうしてあなた方に話しているのは義務だからだ。本来ならピッチ上でチームと共に解決したい。現状を見る限り、それは膨大な努力を要するだろう」などと語った。
直近の公式戦11試合で８敗、リーグ戦７試合で６敗。負けがかなり込んでいる王者は、本来突き進むべき連勝街道へ戻れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
