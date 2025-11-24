JR博多駅前などで開催中の冬季イベント「クリスマスアドベント」（実行委員会主催）で販売されている「スーパーマリオ」のマグカップが話題になり、同駅前には早朝から購入希望者の長い行列ができている。販売数が限定されているため交流サイト（SNS）上には「買えない」との声が相次いでいるほか、フリマサイトでの転売行為も確認されており、販売元は対応に苦慮している。

会場ではホットチョコレートなどと一緒にマグカップを販売し、毎年異なるデザインが記念品として人気を集めている。今回は博多駅直結の複合商業施設に九州初となる任天堂直営店「ニンテンドーフクオカ」が開業したことを記念し、任天堂とコラボしてゲームシリーズ「スーパーマリオ」に登場するマリオやルイージをあしらった限定マグカップが登場した。

マグカップはホットチョコレート入りで1500円（税込み）。ホットチョコレートの準備に時間を要するため、販売は1日1500個程度が限度だという。

直営店開業の14日に合わせて発売すると、購入希望者が殺到し、整理券を配布して対応。現在は販売開始時間のみ発表し、混雑が予想されるとして整理券の配布時間は公表していないため、早朝から行列ができる状態に。24日も午前4時台に整理券配布を待つ列ができ始め、午前7時ごろには千人超が並んだ。人気に便乗した転売行為も散見され、フリマサイトでは3倍以上の価格で取引されているという。

実行委メンバーで、販売元のサエキジャパン（福岡市）は25日から一時販売を中止し、今後の販売日程や方法について改めて発表する方針。担当者は「来場者に楽しんでもらいたくて始めたコラボ企画。嫌な気持ちになってほしくない」とし、最新情報はイベント公式ホームページやインスタグラムを確認するよう呼びかけている。（井崎圭）