歌舞伎俳優の中村獅童（53）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。長年親交のある女優・寺島しのぶ（52）との交流について語った。

寺島について、獅童は「子供の頃、日本舞踊のお稽古場が一緒だった」と解説。「しのぶちゃんはほとんど記憶がないらしいですけど、私はハッキリ覚えてる」と皮肉交じりに打ち明けると、寺島は「稽古場でちょっと遊んだことは覚えてますけど、あんまりちっちゃい時の記憶はないですね、彼の」とドライな様子を見せた。

これを受けて、番組MCの「ハライチ」澤部佑が怖々と「あまり目立つタイプではなく？」と質問すると、獅童は「まあ、そうなってくるよね。影が薄かったってことですよね」とニヤリ。お互いの呼び方について聞かれると、獅童は「しのぶちゃん」と明かした。

対して寺島は「（獅童の）本名が幹弘君なんで、みきちゃん」と説明。その愛嬌のある呼び名に、澤部が「みきちゃんの一面はあんまり出したくない？」と気を遣うと、獅童は「むしろ“みきちゃん”をこれから出して行きたいと思います」と答え、笑いを誘っていた。