日本ハムの伏見寅威捕手が２５日、来季から移籍する阪神の投手陣を徹底解剖すると宣言した。「全試合見ようと思っています」と、オフに今季の阪神戦を全チェックするプランを明かした。阪神の投手陣の印象を聞かれ、「やっぱりセ・リーグの優勝チームですし、投手陣が強いイメージがあるので、何がいいのかっていうところを自分が理解しとかないと戦力になれないので。そこをしっかりオフの間にやっていきたいなと思ってます」と語った。

同席していた阪神・村上については、「村上選手はほんとにすごいピッチャー。なんでもできるような器用なピッチャーだなっていう印象なんですけど、映像とか見てるとすごい力強さもあって、勝てる理由はわかるないう風に思いました」と絶賛した。

この日は、都内で伊藤ともに最優秀バッテリー賞の表彰式に出席。「元々２人で約束してたことだったんで非常にうれしいです。来年も取りたいと思ってるんですけど、こういうこと（阪神移籍）になってしまったので、個人的には（伊藤）大海が来年またこの賞を取ってくれることを期待してます」と喜んだ。