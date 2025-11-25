いつもの卵焼きと異なる食感！米粉で作った「だし巻き卵」
米粉で作る「食パン」は食べ応え抜群！
米粉料理家であり、管理栄養士、アレルギー分野管理栄養士などの資格を持つ中村りえさん。家族の小麦アレルギーがきっかけで知った米粉のおいしさを多くの方に発信しており、米粉レシピのInstagramアカウントはフォロワー13万人以上（2025年11月現在）。
米粉は米を加工して粉末状にしたもののこと。アレルギー対応やグルテンフリーなどのよいとことろがあります。パン作りでは発酵の回数や時間を減らすことができ、ダマになりくいためお菓子作りで粉をふるわなくてもよいというメリットも！
※本記事は中村りえ著の書籍『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』から一部抜粋・編集しました。
■だし巻き卵 難易度★ ★ ☆
材料（2人分）
卵… 3個
米粉… 大さじ1
A 水… 50ml
白だし… 大さじ1
米油… 適量
作り方
（1）ボウルに卵を割り入れて、米粉を加えて卵を溶きほぐす。Aを加えて混ぜ合わせる。
（2）卵焼き器に米油を中火で熱し、キッチンペーパーで余分な油を拭き取る。1の卵液をお玉1杯分入れ、半熟状態になったら手前に巻く。キッチンペーパーで油を塗って、再度1の卵液を流し入れ、巻く。卵液がなくまるまで同様にくり返し焼く。
（3）食べやすい大きさに切って器に盛る。
＜注意点＞
・大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。mlは容量で、重さ（g）ではありません。重さは材料ごとに異なるため、よくレシピを見て作りましょう。
・米粉は種類によって、性質や調理に必要な水分量が変わります。使用している米粉と同じものを使うと失敗しにくいです。このレシピは『米の粉』（共立食品）を使用しています。
＝＝＝＝＝
【米粉のおかずを作る前に】
米粉のおかずはとっても簡単です。
パン作りやお菓子作りで余った米粉を使うのもおすすめ。
＜材料＞
●卵、溶き卵
卵はMサイズ（約50g）のものを使用しています。「溶き卵…◯g」と記載してあるレシピは卵1個、2個とキリのいい個数で表現できないレシピです。
著＝中村りえ／『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』