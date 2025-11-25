ジャンプ漫画家「結婚生活の大半が無職」 妻・古川未鈴『さんま御殿』出演で暴露にビビる
週刊少年ジャンプで連載されていた漫画『斉木楠雄のΨ難』の作者・麻生周一が25日、自身のXを更新し、妻のタレント・古川未鈴が、本日25日放送の日本テレビ系バラエティー番組『さんま御殿』に出演することを報告した。
【写真】大半が無職…ジャンプ漫画家の麻生周一＆長男の顔出し2ショット
番組では、政治家・漫画家・歌舞伎俳優など…有名人の妻が勢ぞろいし、知られざる夫の素顔を暴露。出演者は江藤菜摘、小川梓、加藤綾菜、黒岩里奈、清水みさと、平愛梨、蜂谷晏海、古川未鈴、山口もえ、横山由依、吉木りさとなっている。
古川の夫である麻生はXで「結婚生活の大半が無職の夫について何を語るのか注目が集まります…。本日20時。観るのが怖い…」と妻の暴露にビビっている。
『週刊少年ジャンプ』で連載していた同作は、テレパシー、サイコキネシス、透視などが使用できる超能力者の高校生・斉木楠雄に、次々と災難が降りかかる…というストーリー。アニメ第1期が2016年7月から12月まで、第2期が18年1月から6月まで、完結編が12月、始動編が2019年12月に放送・配信された。、17年に山崎賢人主演で実写映画化もされた。
作者の麻生氏は2019年9月に古川未鈴と結婚し、現在子育て中。
