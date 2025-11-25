女優の秋野暢子（68）が25日、自身のブログを更新。50歳で三叉神経痛を発症していたことを明かした。

「帯状疱疹ワクチン」と題したブログを更新。「帯状疱疹ワクチンは今年70歳になる人は国から補助金がでるそうなんだけど…私はまだ、68歳なので自費なんだぁ〜しかし、今年の年末年始ながぁーくバケーションにでるので、海外で帯状疱疹なんかになったら大変だから、とにかく、お金かかるけど接種する事にしました」と自費で帯状疱疹ワクチンを接種したことを報告。「皆さんはもう、受けましたか？」と問いかけた。

「実は、私は50歳の時に三叉神経に発病してしまって…仕事が忙しくこじらせてしまって…」と50歳で神経疾患を発症していたことを明かした。

「2カ月の入院に毎日、右まゆ毛のの目頭の上にブロック注射を受けると言う。とても酷い事になった経験があるんです」と入院生活と治療を回想。自身の苦い経験を踏まえ、「まだ、お受けになってない方にはおすすめします」とワクチン接種を呼びかけた。最後は「注射はちょっと痛いね。2回目は2カ月後だそうです」と締めくくった。

秋野は22年にステージ3の食道がんと診断され、化学放射線療法で治療に努め、23年4月に寛解したと公表した。