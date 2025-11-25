【通貨別まとめと見通し】ランド円



先週のまとめ

先週のランド円は、ドル円が157円89銭を付けた20日の市場で先週の高値9.203円を付けた。その後は上値の重い展開となり、先週の上昇分をすべて解消し、9円95銭を付ける場面が見られた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 9.203 9.25-9.30

- **サポート**: 9.00-9.03 8.956204.50 203.14



RSI (14) 高値圏9円20銭付近で過熱感を示した後、現在は中立水準（50～60付近）へ低下

MACD ゼロラインを上回った状態を維持しているものの、短期的な調整でMACD線とシグナル線が収束傾向



トレンド 持ち合いを経て上昇継続

短期の移動平均線や一目均衡表の転換線を試す動き。これを維持できれば、保ち合いを経ての上昇継続が想定される。



今週のポイント

メインシナリオ、上値再トライ・レンジ上限突破

世界的なリスクオンムードと円安基調を背景に、9円台のサポートを固めた後、レンジ上限である9円20銭台の突破を試す展開。



代替シナリオ レンジ内での調整・下落リスク

ファンダメンタルズ要因（南アフリカの政治・経済不安、または世界的なリスク回避）により、高金利通貨としての魅力が薄れ、レンジの下限を試す展開。



今週の主な結果と予定

11/27 18:30 生産者物価指数（PPI） （10月） 予想 0.1% 前回 -0.1% （前月比）

11/27 18:30 生産者物価指数（PPI） （10月） 予想 3.1% 前回 2.3% （前年比）

11/28 15:00 マネーサプライM3 （10月） 前回 6.07% （前年比）

11/28 21:00 貿易収支 （10月） 予想 230.0億ランド 前回 218.0億ランド

外部サイト