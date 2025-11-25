【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

先週のメキシコペソ円は20日にドル円が157円79銭を付ける中で、先週の高値8.6131円を付けた。その後は利益確定売りなどに押され上昇分をほぼ解消した。メキシコ中銀の緩和姿勢継続見通しがペソの重石となっている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.6131 8.70

- **サポート**: 8.39 8.30



RSI (14) 高値圏9円20銭付近で過熱感を示した後、現在は中立水準（50～60付近）へ低下

MACD 高値でMACD線とシグナル線が接近し、デッドクロスを形成、またはその直前。



トレンド 持ち合いを経て上昇継続

高値8円61銭前後をつけた後、大陰線を形成し、強い上値抵抗を示唆。



今週のポイント

メインシナリオ、調整継続・レンジ相場への移行

テクニカルの悪化と高値警戒感から8.40円付近をサポートとしつつも、上値が重い展開が継続。8.40円-8.50円程度のレンジ相場に移行する可能性が高い。



代替シナリオ 強い調整・下落リスク

8.40円のサポートを維持できず、ファンダメンタルズ要因で一気に売りが加速。8.30円や8.20円といった長期的な重要サポートを試す展開。



今週の主な結果と予定

11/27 21:00 貿易収支 （10月） 予想 -45.55億ドル 前回 -23.995億ドル

11/28 21:00 雇用統計 （10月） 予想 2.8% 前回 2.98% （失業率）

外部サイト