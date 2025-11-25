【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

先週のスイスフラン円は20日に史上最高値195.728円を付けたが、その後は調整の動きが優勢となり、21日に先週の安値193.396円を付けた。全体として、非常に強いトレンドの中での一時的な調整局面となった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 195.00 195.73

- **サポート**: 192.50 心理的節目 191.00



RSI (14) 高値圏195.73円付近で過熱感を示した後、現在は中立水準（50～60付近）へ低下

MACD ゼロラインを上回った状態を維持しつつも、短期的な調整でMACD線とシグナル線の乖離が縮小



トレンド 長期上昇トレンド継続、調整交える

高値圏で上影（うわひげ）を伴ったローソク足が出現し、短期的な上値の重さを示唆。最高値付近が強力な上値抵抗として意識されている



今週のポイント

メインシナリオ、調整一巡・高値再トライ

円安基調の継続と、調整による過熱感の解消を背景に、$\text{193.50}$ 円付近のサポートを維持し、再び高値 $\text{195.728}$ 円の突破を目指す展開。



代替シナリオ レンジ相場への移行・下落リスク

高値警戒感からの利益確定売りが強まり、レンジ下限を試す展開。



今週の主な結果と予定

11/28 17:00 KOFスイス先行指数 （11月） 予想 100.6 前回 101.3 （KOFスイス先行指数）

11/28 17:00 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 -0.5% 前回 0.1% （前期比）

11/28 17:00 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 0.6% 前回 1.2% （前年比）

