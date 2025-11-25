昨年１年間の交通事故データに基づき、危険性が高いとされている静岡県内の「危ない交差点」では、追突や右折の際の人身事故が相次いでいる。

毎年、危ない交差点を発表している日本損害保険協会や県警は、十分な車間距離の確保や交差点での安全確認の徹底などを呼びかけている。（大久保南、狩山晴帆）

信号見えにくく

１１月上旬の午後１時頃、掛川市領家の同心橋東交差点では、乗用車や大型トラックがひっきりなしに行き来していた。東西に走る国道１号と県道２５３号が交わる大型交差点だ。同協会によると、昨年この交差点で県内ワースト１の１３件の人身事故が発生しており、最も危ない交差点とされた。

なぜ、この交差点で事故が多発するのか――。

記者が実際に車で国道１号を浜松方面に進むと同心橋東交差点から約４００メートル手前で緩やかな上り坂にさしかかった。上り詰めると、パッと視界が開けて、一瞬、遠くの景色に気を取られた。坂を下り始めた次の瞬間、赤いランプが目に飛び込んできて、ブレーキを踏んだ。前を走っていたトラックのブレーキランプだった。追突を回避して沿道を見ると、黄色の文字で「追突注意」と書かれた看板が何枚も連なっていた。

発表によると、同心橋東交差点で発生した人身事故の１３件のうち、１２件が追突事故によるものだった。

同協会中部支部の職員によると、追突が多い理由として、▽交差点の手前の坂を上り詰めると視界が広がり、ドライバーの注意が散漫になる▽大型車の交通量が多く、交差点の信号が赤でも後続のドライバーから見えにくい――の二つが考えられるという。職員は「車間距離を空けて、周囲の安全に気を配ってほしい」と話す。

同心橋東交差点を管轄する掛川署の吉田剛志交通課長も「橋を上りきった時に目線が遠くにいってしまい、前方の安全確認が遅れやすい」と説明する。

同署の白バイ隊員が交差点付近を見張り、取り締まりを強化している。吉田課長は「下ってすぐ車があることを予測し、安全を確認してほしい」と訴える。

余裕持って減速を

同協会は、県内の清水ＩＣ西交差点（静岡市清水区）、江川町交差点（同市葵区）、砂山東交差点（浜松市中央区）なども危ない交差点に指定。この三つの交差点では計３１件の人身事故が発生している。

県警交通企画課によると、交差点の手前では、赤信号などで急に止まろうと思ってもスピードを落とせず、追突するケースが目立つ。また、交差点で右折する際には、対向車に気を取られて横断歩道上の歩行者をはねる事故が多いという。同課の担当者は、「交差点手前で余裕を持って減速することや、対向車線だけでなく横断歩道も良く見て右折するようにしてほしい」と呼びかけている。