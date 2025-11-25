福島が寺田周平監督の続投を発表「3年目を迎えられる幸せを感じると同時に…」
福島ユナイテッドFCは25日、寺田周平監督(50)が引き続き指揮を執ることが決定したと発表した。
寺田監督は2024年に就任し、同シーズンはJ3リーグ戦で5位。今季は1試合を残し、J2昇格プレーオフ出場圏内の6位と3ポイント差の10位となっている。
来季は就任3年目。寺田監督はクラブ公式サイトを通じ、次のようにコメントした。
「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました」
「今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんでしたが、トレーニング、試合を重ねる中で、多くの経験を経て、選⼿、スタッフと共に成⻑できたと実感しております」
「福島ユナイテッド FC の監督として、3年目のシーズンを迎えられる幸せを感じると同時に、みなさまの期待に応える結果を残さなければいけないという責任も強く感じています。これまで積み上げてきたものを整理して勝負に臨みたいと思います」
「まずは今週末のリーグ最終戦でプレーオフ進出を果たせるように、最後まで諦めることなく戦います。引き続き、応援をよろしくお願いいたします」
福島は29日の最終節で4位テゲバジャーロ宮崎をホームに迎える。
寺田監督は2024年に就任し、同シーズンはJ3リーグ戦で5位。今季は1試合を残し、J2昇格プレーオフ出場圏内の6位と3ポイント差の10位となっている。
来季は就任3年目。寺田監督はクラブ公式サイトを通じ、次のようにコメントした。
「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました」
「今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんでしたが、トレーニング、試合を重ねる中で、多くの経験を経て、選⼿、スタッフと共に成⻑できたと実感しております」
「まずは今週末のリーグ最終戦でプレーオフ進出を果たせるように、最後まで諦めることなく戦います。引き続き、応援をよろしくお願いいたします」
福島は29日の最終節で4位テゲバジャーロ宮崎をホームに迎える。
このたび、#寺田周平 監督が引き続き指揮を執ることが決定しました✨— 福島ユナイテッドFC (@fufc_staff) November 25, 2025
引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします#福島ユナイテッド