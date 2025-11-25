栃木SCが交通事故を報告「複数件発生している状況を重く受け止めております」
栃木SCは25日、通訳の北村イララガブリエル氏が運転する車両による交通事故を発表した。
クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは21日の16時30分頃。宇都宮市内の稚ヶ坂交差点付近を走行中、前方で停止していた車両に追突し、北村氏の車両を含む計4台が関係する事故となった。
事故発生後は速やかに警察へ届け出を行い、現在は保険会社などを通じて対応中。現時点で負傷者がいるとの報告は受けていないという。
クラブは「被害に遭われた皆さまをはじめ関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「クラブ関係者による交通事故が複数件発生している状況を重く受け止めております」とし、「クラブとして、改めて関係者への交通安全教育を徹底し、再発防止に努めてまいります」と表明した。
クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは21日の16時30分頃。宇都宮市内の稚ヶ坂交差点付近を走行中、前方で停止していた車両に追突し、北村氏の車両を含む計4台が関係する事故となった。
事故発生後は速やかに警察へ届け出を行い、現在は保険会社などを通じて対応中。現時点で負傷者がいるとの報告は受けていないという。
クラブは「被害に遭われた皆さまをはじめ関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「クラブ関係者による交通事故が複数件発生している状況を重く受け止めております」とし、「クラブとして、改めて関係者への交通安全教育を徹底し、再発防止に努めてまいります」と表明した。