渋野 日向子の「ランキング」は？全15項目一覧（11月25日更新） 米国女子
渋野 日向子の賞金ランキング（11月25日更新）は67位、世界ランキング（11月25日更新）は100位外となっている。
ランキング全15項目の順位は以下の通り
賞金ランキング（11月25日更新）
67位
$444,426
世界ランキング（11月25日更新）
100位外
ドライビングディスタンス（11月25日更新）
93位
256.700
パーオン率（11月25日更新）
118位
66.20
サンドセーブ率（11月25日更新）
106位
39.74
合計バーディー数（11月25日更新）
95位
180
出場大会数（11月25日更新）
31位タイ
23
トップ10回数（11月25日更新）
72位タイ
1
CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月25日更新）
104位
191.717
生涯獲得賞金額（11月25日更新）
145位
$3,439,203
フェアウェイキープ率（11月25日更新）
85位
70.30
平均パット数（11月25日更新）
84位タイ
30.000
合計イーグル数（11月25日更新）
63位タイ
4
平均スコア（11月25日更新）
119位
72.424
アンダーパーラウンド率（11月25日更新）
102位タイ
33.90