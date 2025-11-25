渋野 日向子の賞金ランキング（11月25日更新）は67位、世界ランキング（11月25日更新）は100位外となっている。

ランキング全15項目の順位は以下の通り

賞金ランキング（11月25日更新）　
67位
$444,426

世界ランキング（11月25日更新）
100位外

ドライビングディスタンス（11月25日更新）
93位
256.700

パーオン率（11月25日更新）
118位
66.20

サンドセーブ率（11月25日更新）
106位
39.74

合計バーディー数（11月25日更新）
95位
180

出場大会数（11月25日更新）
31位タイ
23

トップ10回数（11月25日更新）
72位タイ
1

CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月25日更新）
104位
191.717

生涯獲得賞金額（11月25日更新）
145位
$3,439,203

フェアウェイキープ率（11月25日更新）
85位
70.30

平均パット数（11月25日更新）
84位タイ
30.000

合計イーグル数（11月25日更新）
63位タイ
4

平均スコア（11月25日更新）
119位　
72.424

アンダーパーラウンド率（11月25日更新）
102位タイ
33.90