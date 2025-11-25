さすがにナシだよ。男性がキレる「女性の行動」

いつもは優しい彼が「ちょっとしたことでブチギレた」ことありませんか？

そこで今回は、男性がキレる「女性の行動」を紹介。

どんなことに気をつけていれば、彼がキレるような事態を招かずに済むのか知っておきましょう。

｜約束の時間に何度も遅れる


女性は男性に比べて身支度に時間がかかりますよね。

だからといって、待ち合わせの時間に毎回のように遅れていると男性は腹を立てるでしょう。

遅れそうだとわかっていて連絡をしなければ、いつまで待っていいのかわかりません。

なので、思った以上に支度で時間がかかるときには、すぐに連絡することが大切。

または、自分がどれくらい身支度に時間がかかるのかを計算して、会う時間を約束するようにしましょう。

｜他の男性ばかり褒める


自分の会社にいる同僚など、彼氏の前で他の男性を褒めることは控えましょう。

男性は自分の知らない男の話を彼女から聞かされるのはあまりいい気がしません。

それは、好きな女性にとって自分が一番でいたいから。

例えば「同じ会社の◯◯さんって面白い」とあなたにとっては面白エピソードでも、男性には他の男性を褒めている話に聞こえます。

｜男としてのプライドを傷つける


男性としてのプライドを汚すような言葉もNG。

何気なく言った言葉でも、プライドを傷つけられると本気で腹を立てる男性は多くいます。

特に男性は仕事に関してプライドを持っているので、曖昧に口を挟んではいけません。

たとえ辛かったことを話してくれたとしても、余計なアドバイスを口にしないように注意。

男性は自分の仕事を否定された気分になり、キレることもあるでしょう。

男性がキレるのは、好きな女性に男心を理解してもらえなかったと感じた瞬間ということ。

男心を理解するのは難しいですが、まずは男性の気持ちになって考える優しさを持つことを心がけましょうね。

