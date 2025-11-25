これ「愛情のサイン」です。男性が特別な女性だけにすること
交際中の男性に対して「自分は本命なのかな？」という不安を覚えた経験のある方は少なくないでしょう。
実は男性の行動には、遊びと本命によってハッキリとした違いがあります。
そこで今回は、男性が特別な女性だけにすることを紹介します。
｜付き合う前と比べて連絡のペース変わらないor増える
交際がいざスタートすると、急に男性からの連絡頻度が減るケースがあります。
そういう男性は、あなたのことを“ただの遊び”と考えている可能性が高いです。
ほぼ間違いなく本命として考えられていると言えます。
｜どんな話でもしっかり聞いてくれる
愛している女性のことは「すべて受け入れたい」と男性は思っているもの。
そのため、くだらない話であろうと愚痴であろうと、どんな話でもしっかり耳を傾けてくれます。
逆に、特定の話題以外はあまり話に乗ってこない男性は、
もしかするとあなたのことを暇つぶし程度に考えているのかも知れません。
｜人前でも堂々とスキンシップしてくる
男性の性格にもよりますが、本当に愛している女性であれば周囲に人がいようがいまいが、
手をつないだり、抱き合ったりなど簡単にスキンシップをとってきます。
逆に遊びの場合は、周囲の目を気にしてスキンシップを拒否することが多いでしょう。
「誰かに見られるとまずい…」という訳です。
｜唇以外にもキスしてくる
あなたは好きな男性から唇以外にもキスされたことありますか？
男性は本命の女性には唇以外のいろんなパーツにキスをする傾向が高いです。
それは、女性のことを「何よりも愛おしい存在」と思っているからこそ。
でも遊びの女性には、残念ながらあまりそういうことはしません。
いずれの行動も大抵の男性に当てはまることばかりなので、
交際中の男性にすべて当てはまるなら「あなたが本命」ということ。
ぜひ安心して関係を育んでくださいね。
