「なんで俺、君の前だと素直なんだろ」男性が無意識に見せる“本命サイン”
気になる男性の言動に「これって脈アリ？」とモヤモヤする瞬間、ありますよね。
実は、男性は好きな相手にだけ、無意識に“特別な態度”が出てしまうものです。
そこで今回は、そんな男性が無意識に見せる“本命サイン”を紹介します。
弱みを見せる・本音を話す
男性は、気を許した相手にしか弱みを見せません。
「実はさ…」と仕事の悩みやプレッシャー、過去の失敗、家族のことなど、
普段語らない本音を出してくるなら、それはあなたを深く信頼している証拠。
強がらなくていい相手＝本命として心が寄っている状態です。
予定を合わせてくれる
男性にとって“時間”は最大の好意表現。
「この日空いてる？」「仕事終わったらちょっと会う？」など、
あなたに合わせる形で予定を組んでくれるなら、すでに優先順位は高い位置に。
忙しくても隙間時間を作ろうとするのは、「とにかく会いたい」という気持ちがある証拠です。
小さな変化にすぐ気づく
髪を切った、ネイルを変えた、少し疲れていそう…
こうした細かい変化に気づくのは“あなたをよく見ている”から。
他の人には気づかないのに、あなたにだけ敏感なのは、無意識にあなたを目で追っているサインです。
本命サインは派手ではなく、日常のふとした瞬間に滲み出ます。
もし気になる男性が今回挙げた行動を自然に見せているなら、あなたはすでに“特別枠”に入っている可能性大です。
