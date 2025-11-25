吉田 優利の「ランキング」は？全15項目一覧（11月25日更新） 米国女子
吉田 優利の賞金ランキング（11月25日更新）は68位、世界ランキング（11月25日更新）は100位外となっている。
ランキング全15項目の順位は以下の通り
賞金ランキング（11月25日更新）
68位
$422,956
世界ランキング（11月25日更新）
100位外
ドライビングディスタンス（11月25日更新）
124位
249.770
パーオン率（11月25日更新）
88位
68.70
サンドセーブ率（11月25日更新）
53位
47.00
合計バーディー数（11月25日更新）
28位タイ
293
出場大会数（11月25日更新）
12位タイ
25
トップ10回数（11月25日更新）
72位タイ
1
CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月25日更新）
73位
402.941
生涯獲得賞金額（11月25日更新）
200位外
フェアウェイキープ率（11月25日更新）
22位
77.60
平均パット数（11月25日更新）
45位タイ
29.570
合計イーグル数（11月25日更新）
25位タイ
7
平均スコア（11月25日更新）
56位
71.250
アンダーパーラウンド率（11月25日更新）
31位タイ
52.38