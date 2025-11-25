太もも内側の贅肉退治に！１日１セット【細見えする太ももへ導く】簡単エクササイズ
「太ももの内側だけ、なぜか落ちない…」という大人世代の多くが抱える“内もも悩み”に効果的なのが、ピラティスの簡単エクササイズ【インナーサイワーク・ピラティス】。「内転筋」をピンポイントで強化することで、たるみやすい内側の贅肉をスッキリさせ、“太もものすき間”づくりにもつながるのが魅力です。
太もも内側だけ落ちない原因は「内転筋」の衰え
大人世代になるほど目立ってくるのが、“内もものたるみ”。特にデスクワークや座りっぱなしの生活が続くと、脚が外側に流れやすく、内転筋がほとんど使われなくなります。この筋肉がさぼることで、内側に脂肪がつきやすい“横広がりシルエット”が定着し、スカートやパンツを履いたときの印象がぐっと重たくなってしまうことも。
インナーサイワーク・ピラティス
（１）床に腕を上げて横向きに寝そべり、上にくる手と足を前方に着く
▲骨盤が前に倒れないように、しっかりと腰を床に垂直に立てて太ももの内側を締めるよう心がけてください、また、下側の腕は頭の下に置いてまっすぐ伸ばします
（２）息を吸って、息を吐きながら下側の脚を上げて、上げきったところで３秒間キープし、息を吐きながら脚を下ろす
▲常に意識をお腹に集中させます
これを10回繰り返し、終わったら反対側も同様に行います。続けるほど太もも内側の引き締めが叶うので、ぜひ習慣化して太ももの“すき間”を取り戻していきましょうね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
