¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤È¡Ö¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡×¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡¡¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×¡Ê£³£°Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·à¾ì¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±Æü¤Ë£³£¸¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢º£·î¤Ï¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Î¸ø±é¤äÍè¾ìµÒ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤Ãæ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±·à¾ì¤Ï°ìÂÁá¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¤ÎÇòÀî¸ç¼Â¤ÏÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤¤è¡£¤è¤·¤â¤È¤¬¥¿¥À¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÁêÊý¤ÎÉÍËÜ¹¹¸¤¬¡ÖËÜÆü¤«¤é£±£²·î£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Î£±¤«·î´Ö¡¢·à¾ì¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤È¤«¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡ÇòÀî¤â¡Öº§°ùÆÏ¤ò¤³¤ì¡Ê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤Ï¡ÖÇòÀî¡¢Æþ¤ì¤í¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÉÍËÜ¤â¡Ö¤ªÁ°¤¬Æþ¤ì¤í¤è¡¢¸À¤¦¤Æ¤ë¾ì¹ç¤«¡£ÆÈ¿È¤ä¤Î¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤â¡Ö¤Ï¤è¿È¤ò¸Ç¤á¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿ÇòÀî¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£