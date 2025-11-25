´Ú¹ñ·³¡¢NLL¤ò30Ç¯´Ö¼é¤Ã¤¿¡ÖÁ´Æî¡×¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀºÇ¿·±Ô¸î±Ò´Ï¤Î¿Ê¿å¼°
´Ú¹ñ³¤·³¤ÈËÉ±Ò»ö¶ÈÄ£¤Ï25Æü¸á¸å¡¢·Ä¾°ÆîÆ»¸Ç¾ë¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥³¥½¥ó¡Ë¤ÎSK¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ç¡¢3600¥È¥óµéºÇ¿·±Ô¸î±Ò´Ï¡ÖÁ´Æî¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¡Ë¡×¡ÊFFG¡Ý831¡Ë¤Î¿Ê¿å¼°¤ò¹Ô¤¦¡£¹ñ»ºµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÂÐ¶õ¡¦ÂÐÀøÇ½ÎÏ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÎÎ³¤¤ò¼é¤ë¼çÎÏÀïÆ®´Ï¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¿Ê¿å¼°¤Ë¤Ï¡¢À®°ì¾á¡Ê¥½¥ó¡¦¥¤¥ë¥¸¥ç¥ó¡Ë¹ñ²ñ¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÕªÅìµÈ¡Ê¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥®¥ë¡Ë³¤·³»²ËÅÁíÄ¹¡¢ÕªÞÒ翛¡Ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥½¥¯¡ËËÉ±Ò»ö¶ÈÄ£¼¡Ä¹¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ëSK¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¼ÔÌó150¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¡ÖÁ´Æî¡×¤Ï»î¸³É¾²Á¤ò·Ð¤ÆÍèÇ¯12·î¤Ë³¤·³¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÀïÎÏ²½²áÄø¤ò½ª¤¨¤ÆºîÀïÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
´ÏÄú¤Î¿Ê¿å¤Ï¡¢³¤·³¤Î´·½¬¤Ë½¾¤¤¡¢¼çÉÐ¤Ç¤¢¤ëÀ®°ì¾á°Ñ°÷Ä¹¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥ÒÉ×¿Í¤¬´ÏÄú¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¿Ê¿å¥í¡¼¥×¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤óË·¤Î¤Ø¤½¤Î½ï¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë·úÂ¤¤·¤¿´ÏÄú¤ËÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢¼çÍ×ÍèÉÐ¤¬¸Þ¿§¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÁ¥ÂÎ¤Ç³ä¤Ã¤Æ°ÂÁ´¹Ò³¤¤òµ§´ê¤¹¤ëµ·¼°¤¬Â³¤¯¡£
¡ÖÁ´Æî¡×¤Ï¡¢³¤·³¤¬±¿ÍÑÃæ¤Îµì·¿¸î±Ò´Ï¤È¾¥²ü´Ï¤òÂåÂØ¤¹¤ë±¶»³µé¡ÊBatch¡Ý·¡Ë¤Î3ÈÖ´Ï¤À¡£¹ñÆâ¤ÇÀß·×¡¦·úÂ¤¤µ¤ì¡¢ÀïÆ®ÂÎ·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×ÃµÃÎÁõÈ÷¤ÈÉðÁõ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹ñ»ºÁõÈ÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ·¿¸î±Ò´Ï¤À¡£
³¤·³¤Ï¡¢Æ»¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ»Ô¡¦¹°è»Ô¤ÎÃÏÌ¾¤Ç´ÏÌ¾¤òÀ©Äê¤¹¤ëµ¬Äê¤Ë½¾¤¤¡¢Batch¡ÝIIIµé3ÈÖ´Ï¤ò¡ÖÁ´Æî¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±¤¸Batch¡ÝIIIµé¤ÎÀèÆ³´Ï¤Ï¡ÖÃéÆî¡Ê¥Á¥å¥ó¥Ê¥à¡Ë¡×¡¢2ÈÖ´Ï¤Ï¡Ö·ÄËÌ¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¥¯¡Ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ´Æî¡×¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë½¢Ìò¤·34Ç¯´Ö³¤·³¤Î¼çÎÏÀïÆ®´Ï¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢1999Ç¯¤ÎÂè1±äÄÚ¡Ê¥è¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë³¤Àï¡¢2009Ç¯¤ÎÂçÀÄ¡Ê¥Æ¥Á¥ç¥ó¡Ë³¤Àï¤Ë»²Àï¤·¤¿FF¡Ý957´Ï¡Ê¸î±Ò´Ï¡Ë¤Î´ÏÌ¾¤À¡£FF¡Ý957´Ï¤Ï2022Ç¯¤ËÏ·µà²½¤Î¤¿¤áÂàÌò¤·¡¢º£²óFFG¡Ý831´Ï¤¬¤½¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤·¤¤¸î±Ò´Ï¤Ï¡¢Á´Ä¹129¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂçÉý14¡¥8¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ38¡¥9¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢5¥¤¥ó¥Á´ÏË¤¡¢´Ú¹ñ·¿¿âÄ¾È¯¼ÍÂÎ·Ï¡ÊKVLS¡Ë¡¢ÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆËÉ¸æÍ¶Æ³ÃÆ¡¢´ÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¡¢Àï½Ñ´ÏÂÐÃÏÍ¶Æ³ÃÆ¡¢Ä¹µ÷Î¥ÂÐÀøµûÍë¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹ñÆâµ»½Ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿Â¿µ¡Ç½°ÌÁêÇÛÎó¥ì¡¼¥À¡¼¡ÊMFR¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Á´Êý°Ì¤ÎÂÐ¶õ¡¦ÂÐ´ÏÌÜÉ¸¤ÎÃµÃÎ¡¦ÄÉÀ×¤ª¤è¤ÓÂ¿¿ô¤ÎÂÐ¶õÌÜÉ¸¤Ø¤ÎÆ±»þÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
´ÏÄú¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¹½Â¤Êª¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¤ò½¸Ìó¤·¤¿Ê£¹ç¥»¥ó¥µ¡¼¥Þ¥¹¥È¡ÊISM¡ËÊý¼°¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤Ï4ÌÌ¸ÇÄê¼°MFR¤ÈÀÖ³°ÀþÃµÃÎÄÉÀ×ÁõÃÖ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹·¿Àß·×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³¤·³¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÁ´Æî¡×¤Ï¡¢¹ñÆâµ»½Ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿Á¥ÂÎ¸ÇÄê¼°¥½¥Ê¡¼¡ÊHMS¡Ë¤È±È¹Ò¼°¥¢¥ì¥¤¡¦¥½¥Ê¡¼¡ÊTASS¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÐÀøÀïÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À®°Ñ°÷Ä¹¤Ï»öÁ°¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿½Ë¼¤Ç¡¢¡ÖÁ´Æî¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·±Ô´ÏÄú¤ÎÀ®¸ùÅª¤ÊÀïÎÏ²½¤Ï¡¢´ÏÄúÀß·×¡¦·úÂ¤¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ÈÍ¢½Ð¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡ØKÂ¤Á¥¡Ù¤ÎÎÏÎÌ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¹ñ²È·ÐºÑ¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£