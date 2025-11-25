前田敦子、出演するAKB48ライブを子どもも観覧「楽しみにしてくれている」 20周年記念コンサートでOG集結にしみじみ
俳優の前田敦子、リリー・フランキーが25日、都内で行われたLindt「シグネチャープラリネ」新商品発表会に登場した。今年12月に日本武道館で開催されるAKB48の20周年記念コンサートに出演する前田が、自身の子どももその公演を観覧することを明かした。
【全身ショット】綺麗…！胸元あらわなブラックドレスで登場した前田敦子
今年AKB48とともにデビュー20周年を迎える前田。イベントで“スペシャルな体験”について聞かれると、同公演について「ほとんどのOGが集まるので、すごくスペシャルな体験ですね」と久しぶりのステージに思いを馳せる。
リリーが、子どもを持つOGも多いことについて触れると「私も客席で子どもが観ます。楽しみにしてくれていますね」とにっこり。14歳でデビューした前田だが、こうして子どもが自身のアイドル姿を見ることは想像もしていなかったと話す。そして「またみんなで同じステージに立てるくらいに仲が良いので、素敵なことですよね」としみじみ語った。
Lindt（リンツ）は、創業180年以上の歴史を誇り、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド。今回発表された『シグネチャープラリネ』は、リンツのメートル・ショコラティエを14年間務めるアルノー・ラゴが、フランスのアトリエで2年の歳月をかけて開発した新しいアルティザン・プラリネ。カカオをはじめ、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ココナッツ、紅茶、国産柚子など全7種、世界中から高品質な素材を厳選した“冬限定の特別なギフトコレクション”となっている。
