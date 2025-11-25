WBC世界バンタム級王座決定戦、三浦大輔氏も登場

プロボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦12回戦が24日、江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われ、同級2位・井上拓真（大橋）が同級1位・那須川天心（帝拳）に3-0（116-112×2、117-111）の判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦で王座返り咲きに成功した。会場にいた球界の大物が話題だ。

アリーナ前でおなじみのリーゼントを決めた写真とともに「TOYOTA ARENA TOKYOで 井上拓真vs那須川天心 観戦！ スゴイ試合だった！ 井上拓真選手 おめでとうございます！」とインスタグラムに投稿したのは、プロ野球DeNAの監督を退任したばかりの三浦大輔氏だ。

会場でも目立っていたようで、SNS上にはファンから「4階席からも番長のリーゼントが確認できましたよ」「三浦監督見えてました！！リーゼントかっこよかったですよ！」との声も。「行っていましたか（笑）」「三浦大輔って ボクシング好きなんだ笑」と意外な組み合わせに驚く声もあった。

三浦氏はまた「汐恩とバッタリ！ヨ・ロ・シ・ク！！」として、スタンドでは松尾汐恩捕手とも遭遇したとつづっている。これにも「わぁ〜、番長と汐恩君のツーショット見れるなんて最高」「汐恩くんと番長のプライベートショット かっこよすぎますー」「偶然？！凄いです！」と反応が寄せられていた。



