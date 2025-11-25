元アイドリング!!!＆志村ファミリーの30歳、“大切な方”の訃報に心境 後藤郁「どれほど力をもらってきたか」
元アイドリング!!!のタレント・後藤郁（30）が25日、自身のXを更新し、「大切な方」を追悼した。
【画像】元アイドリング!!!＆志村ファミリーの後藤郁、大切なファンの方を追悼
後藤は「この度、長く応援してくださった大切なファンの方がご逝去されたとの知らせを受け、胸が締めつけられる思いです」と報告。
続けて「見つけてくれて15年。温かい言葉や励ましにどれほど力をもらってきたか言い尽くせません。いただいた想いは、これからも私の中で生き続けます。心よりご冥福をお祈り申し上げます」とつづった。
後藤は、アイドルグループ「アイドリング!!!」や、『志村けんのバカ殿様』や『志村だョ！』など志村けんさんファミリーとして活躍。2024年1月からイザワオフィスに所属している。
