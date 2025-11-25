サーティワンが、ゴディバとのコラボレーションキャンペーン「Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス -」を開催。

2種類のチョコレートとバニラリボンを合わせたこだわりの新作フレーバーをはじめ、クリスマスシーズンにぴったりの華やかで贅沢なアイスクリームがラインナップされます☆

サーティワン ゴディバ監修「Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス -」

発売日：2025年11月28日（金）〜

開催店舗：全国のサーティワン店舗

サーティワンにて、クリスマスシーズンにぴったりなゴディバ監修のクリスマスキャンペーン「Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス - 」を開催。

大好評だった2024年に続き2回目のコラボレーションとなる2025年は、2種類のチョコレートとバニラリボンを合わせたこだわりの新作フレーバーが登場します。

ほかにもクリスマスシーズンにぴったりの華やかで贅沢なアイスクリームがラインナップ。

大切な人と一緒に、今しか味わえない限定アイスクリームを紹介していきます☆

- ゴディバ監修 -マリアージュ デュ ショコラ

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 ※なくなり次第終了

2025年は、2種類のチョコレートが楽しめるプレミアムなコラボレーションフレーバー「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」が登場。

食感と苦みが特徴のカカオニブが入ったビターなチョコレートアイスクリームに、ベルギー産チョコレートを使用した本格的なホワイトチョコレート風味アイスクリームを合わせ、バニラビーンズが入ったサーティワン初のバニラリボンを加えています。

リボンはまるでプレゼントボックスのきらめくリボンのようなエレガントな色合い。

2種類のチョコレートと芳醇な香りのバニラリボンが三位一体になったおいしさで、見た目もクリスマスにぴったりな、ゴディバとサーティワンの自信作です。

また「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」を注文された方には、限定コラボロゴ入りスリーブにて提供致されます。

※カカオニブはカカオ豆を焙煎し、皮を取り除いて細かくしたものです。さらにカカオマスでコーティングすることで、よりカカオの風味や苦みを感じられるよう仕上げています

ゴディバ ジャパン株式会社 エグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエ ヤニック・シュヴォロー氏 コメント

シェフ・ショコラティエとして、またグラシエとして、こだわりのアイスクリームを創りあげました。

ホワイトチョコレート風味アイスクリームとカカオニブ入りチョコレートアイスクリームをマーブル状に組み合わせ、そこにバニラリボンを重ねた一品は、上品さと贅沢さを兼ね備えています。

プラス90円でスモールダブルに「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」 ダブルでおすすめの組み合わせ

スモールダブル価格：レギュラーシングル+90円(税込)

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更可能。

「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」とダブルで、ほろ苦いチョコレートアイスクリームと、あま〜いキャラメルリボンの絶妙な組み合わせの「キャラメルリボン」

コーヒーとカカオ、2つのビターが楽しめる大人のコンビにアーモンドの食感がアクセントになった「ジャモカアーモンドファッジ」との組み合わせもおすすめです。

ゴディバ ダブル

価格：スモールサイズ 510円(税込)／レギュラーサイズ 760円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 12月26日（金） ※なくなり次第終了

「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」とお好きなアイスクリームを楽しめるダブルが、高級感溢れるロゴ入りカップで登場。

今だけの限定フレーバーと一緒に、いつものお気に入りフレーバーや、ダブルのおすすめフレーバーなど、いろいろな組み合わせを試すことができます。

※2コのうち1コは限定フレーバー「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」 (スモールorレギュラーサイズ)を選択ください。もう1コは好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)が選べます

- ゴディバ監修 - プレミアムショコラサンデー

価格：

ワッフルコーン（レギュラーサイズ1コ）950円(税込) ※イートイン限定

ダブルカップ（スモールサイズ2コ） 980円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 12月26日（金） ※なくなり次第終了

限定フレーバーを楽しみ尽くせる2種類のチョコレートサンデーが登場。

ワッフルコーンのサンデーは「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」のレギュラーサイズを1コ、

ダブルカップのサンデーは「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」 のスモールサイズを2コトッピングしています。

さらに、このサンデーのために特別に作ったゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースを使用。

カカオ分70％のキューブ状のハイカカオチョコレート、サクサク食感のココアパイ、ロゴが入ったチョコレートとホイップクリームを贅沢に合わせ、仕上げにはココアパウダーもトッピングしたチョコレートを思う存分楽しめる、プレミアム感溢れるゴージャスなサンデーです。

※ワッフルコーンは限定フレーバー「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」レギュラーサイズ1コ

※カップは限定フレーバー「-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ」スモールサイズ2コ

- ゴディバ監修 - プレミアムショコラシェイク

価格：800円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 12月26日（金） ※なくなり次第終了

2025年は限定フレーバーを使ったプレミアムなシェイクが初登場します。

「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」と牛乳にゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースをミキシング。

ホイップクリームにカカオの風味豊かなカカオニブ、さらにカカオ分70％の苦みのあるハイカカオチョコレートをのせ、ココアパウダーとゴディバ監修チョコレートソースをかけたシェイクです。

ゴディバ×サーティワン バラエティボックス（8コ入）

価格：スモール 2,380円(税込)／レギュラー 2,940円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 12月26日（金） ※なくなり次第終了

「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」と好きなアイスクリームを華やかな限定ボックスで持ち帰りできるバラエティボックス。

「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」を1つ以上注文することで限定ボックスで持ち帰ることができます。

- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ プレパック

価格：1,000円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 3月31日（金） ※なくなり次第終了

限定フレーバー「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」を思う存分楽しめるプレパック。

約3人分の量を、高級感溢れるオリジナルデザインプレパックで持ち帰ることができます。

贅沢に好きなだけひとりじめしたり、みんなで一緒に楽しんだり、いろいろなシーンで楽しめるパックです。

※プレパックとは、フレッシュパックとは異なり予めパック詰めされたテイクアウト用メニューです

- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ

価格：3,500円(税込)

販売期間：2025年11月28日（金）〜 3月31日（金）※なくなり次第終了

サイズ：4号 直径 約14.5cm×高さ 約5cm

限定フレーバー「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」がアイスクリームケーキでも登場。

アイスクリームをライトブラウンとダークブラウンの2色のチョコレートホイップでデコレーションし、アーモンドやハイカカオチョコレート、チョコレートソースをトッピングし、ロゴ入りチョコレートを飾っています。

パーティーシーンやお祝いにもおすすめの、チョコレートをたっぷり味わえるアイスクリームケーキです。

2種類のチョコレートとバニラリボンを合わせたこだわりの新作フレーバーをはじめ、クリスマスシーズンにぴったりの華やかで贅沢なアイスクリームをラインナップ。

サーティワンとゴディバがコラボレーションした「Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス -」は、2025年11月28日より販売開始です☆

本格スイーツの味わい！サーティワン パティスリー「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」 本格スイーツの味わい！サーティワン パティスリー「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」 続きを見る

聖夜にぴったりなアイスクリームケーキが盛りだくさん！サーティワン「メイク ア スウィート クリスマス」 聖夜にぴったりなアイスクリームケーキが盛りだくさん！サーティワン「メイク ア スウィート クリスマス」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゴディバ監修のアイスクリームやシェイク！サーティワン「チョコレート クリスマス」 appeared first on Dtimes.