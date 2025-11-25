ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ºÍÌÚ¹ßÈÄ¤Ë¸«¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤À¤Âå´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¤Ï25Æü¡¢2·³ËÜµòÃÏ¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤äÆ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê²ñÄ¹¡¢¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£Æôºê»Ôºß½»¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ìó3500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬ºÍÌÚ¤Î¹ßÈÄ¥·¡¼¥ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤«¤éºÍÌÚ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¶¯¤¤¡£Àï¤¦»ÑÀª¤¬¶¯¤¯¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤í¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¤È²óÁÛ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£¥³¡¼¥Á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÂç»³¤¬¡È¤ªÁ°¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡É¤È¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£µ±¤Ï¡Ê²¿¤â¸À¤ï¤º¡Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÃæÌî¤Ï²ñÄ¹¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¶áËÜ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤À¤Âå´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æº£ËÜÅö¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¸¤¨È´¤¤Î¼çÎÏ¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï±ß½Ï¤·¤¿¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£