テレビ朝日は25日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、飲酒問題で「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）を降板した一河角乃/ゴジュウユニコーン役の女優・今森茉耶（まや、19）について言及した。

8日、番組は公式サイトで20歳未満でありながら飲酒行為を行ったため今森の降板を発表。また同日に所属事務所は今森との契約を解除した。加えて、30日放送の第40話から女優・志田こはく（21）が出演すると15日、同局が発表した。

西新社長は「子供向けの番組ですので、このような事案が発生したことについては誠に申し訳なく思っています。再発防止に向けてしっかり対応するとともにコンプライアンスの徹底を進めて参りたいと思います。視聴者の皆さん、関係者含め多大なご迷惑かけたことをお詫びしたいと思います」と謝罪。損害賠償などについては「現状何も考えていない」という。

20歳未満の飲酒対策について「本人に自覚をもって頂くのが一番だと思う」としながらも、制作側として「キャスティング、それから1年、長い期間放送に携わって頂くのでそういった意味で折に触れて研修なりを進めていくことだと思います」とした。

今森は23年に週刊プレイボーイでグラビアデビュー。同年に「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれた。25年2月からテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で史上初の女性ブラック戦士となる一河角乃/ゴジュウユニコーンを演じていた。

今森をめぐっては9月に、一部週刊誌で共演者との不倫疑惑とプロサッカー選手との二股交際疑惑が報じられていた。