「世界最速の男」として知られるウサイン・ボルト氏が経営するジャマイカ・モンテゴベイの人気レストラン「Tracks and Records」で22日未明、大規模な火災が発生した。午前１時45分頃、店の調理スタッフが出火を発見し、消防隊が急行した。到着時には建物の上階が炎に包まれていたが、隊員がすぐに消火活動を行い、数分後には鎮火した。幸いけが人は出なかった。



【写真】ウサイン・ボルト氏が経営するTracks and Records

ジャマイカ消防局の調査官は「屋根から火が出ていたが、すぐに消火活動を開始し、火は上階に限定された」と説明した。ダイニングやバー、事務所などがある上階部分が大きな被害を受けたとみられ、損害額はまだ算定中だが深刻な被害が予想されている。



観光地「ヒップストリップ」に位置する同店は、火災後まだ営業を再開していない。原因は不明だが、停電後の電力復旧が関係している可能性も考えられている。



「Tracks and Records」は2018年にボルト氏が開業したスポーツテーマのカリブ料理店。10月末にジャマイカを襲い壊滅的な被害を与えたハリケーン「メリッサ」で電力供給が途絶えて以来、発電機に頼って営業を続けていた。店は被災した地域に食事を提供するなど復興支援にも尽力し、ボルト氏自身も母校ウィリアム・ニブ記念高校では支援物資を配給し、地域に寄り添った活動を続けてきた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）