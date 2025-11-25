¡Ú¥Ç¥Õ¶¥±Ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Û°ñÎ´ÂÀÏº¤ÎÄìÎÏ¡ªÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ¿¥á¥À¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÉã¤Ø¤Î¶â¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ö¤ì¤Ê¤¤ÌÜÉ¸
Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£24Æü¡¢Åìµþ¡¦Ã¤Ì¦¤Î¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¶¥±Ë6¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÃË»Ò100m¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿°ñÎ´ÂÀÏº(¤¤¤Ð¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¤í¤¦)Áª¼ê¡£º£²ó¤¬5Âç²ñÌÜ¤È¤Ê¤ë31ºÐ¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë"ÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô"¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£Âç²ñ¤â10ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¶â3¤Ä¡¦¶ä1¤Ä¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÏÊì¡¢ºÊ¡¢¤½¤·¤Æ2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ä¤ë¤ÏÉã¤Ø¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ñÁª¼ê¤Ï½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¡£Æü¤Î´Ý¤ä²£ÃÇËë¡¢¼êºî¤ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò·Ç¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤ÎÁª¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï3¿§¤Î¸÷¤ÇÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£Çò¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÂæ¤Ø¡×¡¢ÀÖ¤Ç¡Ö¥Æ¥¤¥¯¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹(°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ)¡×¡¢ÀÄ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤·¤Þ¤¹
°ñÁª¼ê¤Ï¡¢50m¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï4°Ì¤È¥á¥À¥ë·÷³°¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é"ËÜÎÎ"¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áª¼ê¤é2¿Í¤òÈ´¤¯¸«»ö¤Ê±Ë¤®¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£¼«¿È¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¡Ö24¸Ä¡×¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ç¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡ÖºÇ¸å¤Î25m¤ÏÂ¤âÏÓ¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡£¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ2°Ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Æü¤Î³èÌö¤æ¤¨¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏËè²ó¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ËËè²ó¥á¥À¥ë¤ò³Ý¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬Îå¤ß¡×¤È»Ù¤¨¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¾¡Éé¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü(25Æü)¤Ï»Ä¤ê2¼ïÌÜ¡£º£Æü¶â¤ò³Í¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï200m¡Ê¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡×¡Ö¶â¤ò³Í¤ê¡¢ºÇ¸å¡¢Éã¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×"¤Ö¤ì¤Ê¤¤ÌÜÉ¸"¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¼êÏÃ¤Ç¸ì¤ë°ñÁª¼ê¡£¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤ë»ØÀè¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤µ¤Ç÷¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£