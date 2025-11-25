歯磨き後は、牛乳をより一層美味しく感じる!? ブレスラボが″いい風呂の日″に1日限定イベント開催
第一三共ヘルスケアは、11月26日の「いい風呂の日」に、人気銭湯「黄金湯」にて、1日限定のコラボレーションイベント「わるいが今日は歯みがき牛乳をどうぞ」を開催する。
「わるいが今日は歯みがき牛乳をどうぞ」
本イベントは、「歯みがき後の飲食がもっと美味しくなる」という「ブレスラボ」の新しい価値を体験できる。口臭ケアの特徴を持つブレスラボは「歯みがき後の爽快感が飲食時の味覚を引き立てる」 ことに着目。銭湯での入浴後の定番である牛乳を、「ブレスラボ」で歯を磨いた後に、スッキリした口で味わうことで、牛乳のコクやあまさ、すっきりとした本来のおいしさをより一層楽しめるユニークな体験を提供する。
ブレスラボ歯みがきセット
また、来場者には先着で500人に「ブレスラボ歯みがきセット」をサンプリング予定である。本イベントで楽しむことができる牛乳は、吉祥寺で100年続く牛乳屋が始めたミルクスタンド「武蔵野デーリーCRAFT MILK STAND」がセレクトした、こだわりの牧場牛乳を試飲提供する。
オリジナルステッカー
イベントに参加し、SNSで感想を投稿すると、「わるいが今日は歯みがき牛乳をどうぞ」のイベントオリジナルステッカーをプレゼントする。
