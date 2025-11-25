【福袋】サンクゼール、店舗で予約販売する福袋3種/パスタソース、ドレッシングなど

ジャムやワイン、パスタソースなどを製造展開するブランド、「サンクゼール」は2026年福袋3種を販売する。2025年12月1日より、全国のサンクゼール店舗にて予約販売を開始。受け取り日を選び、支払いを済ませると予約完了。受け取り日当日に来店して、引換券と福袋を交換する。

販売店舗は「サンクゼール」「サンクゼール･久世福商店」(一部店舗を除く)。「久世福商店」単独店舗では販売しない。

福袋は2,000円/3,000円/5,000円(各税込)の3種がラインアップされる。

〈福袋の内容〉

◆「New Year Bag 2026」2,000円(税込)

内容:

〈1〉パスタソース ガーリック&トマト(220g)

〈2〉オニオンマスタードマヨネーズソース(100g)

〈3〉ゆずみそドレッシング(125ml)

〈4〉さつまいもジャム(185g)

〈5〉ソルトバナナチョコチップス(60g)

〈6〉サンクゼールオリジナル不織布バッグ

◆「New Year Bag 2026」3,000円(税込)

内容:

〈1〉パスタソース トマトクリーム(220g)

〈2〉オニオンマスタードマヨネーズソース(100g)

〈3〉4種のチーズ&ベーコン(100g)

〈4〉ねぎ塩 旨塩だれ(110g)

〈5〉サンクゼール オリジナルクラッカー(50g)

〈6〉ソルトバナナチップス(200g)

〈7〉カルパッチョソースドレッシング(125ml)

〈8〉サンクゼールオリジナル不織布バッグ

◆「New Year Bag 2026」5,000円(税込)

内容:

〈1〉紅ずわい蟹のトマトクリームソース(220g)

〈2〉4種のチーズ&ベーコン(215g)

〈3〉ゆずみそドレッシング(125ml)

〈4〉いちごミルクの素(290ml)

〈5〉韓国風味噌 旨辛だれ(120g)

〈6〉生パスタ フィットチーネ(100g×2食)

〈7〉ジュレを包んだもちもち いちご(130g)

〈8〉ソルトバナナチョコチップス(60g)

〈9〉サンクゼール オリジナル保冷トートバッグ

「New Year Bag 2026」5,000円はオリジナル保冷トートバッグに入れての提供。ランチバッグやエコバッグとしても使いやすい。

〈予約方法〉

2025年12月1日(月)より全国のサンクゼール店舗で予約受付を開始。希望の福袋と受け取り日を選び、支払いを済ませると予約完了。受け取り日は引換券を店舗スタッフに渡す。予約がなくても、店舗の初売りで一般販売も実施する。

※予定数に達し次第、予約受付終了。

※一部店舗では予約を受け付けない場合あり。

※店舗により内容や対応が異なる場合あり。

※受け取り開始日は店舗により異なり、12月下旬頃を予定。

