M!LKが、初の両A面シングル『タイトル未定／好きすぎて滅！』を2026年2月18日にリリース。あわせて、2025年12月1日にカップリング曲「まちあわせ」「Love Drive」を先行リリースする。

11月24日に結成11周年記念日を迎えたM!LKは、イベント『11th Anniversary Day』を中心に、YouTubeにて11時間の生配信を開催。あわせてリリースが発表された本作には、今年10月に配信リリースされた最新楽曲「好きすぎて滅！」が収録される。

さらに、同作品からメンバーそれぞれにフィーチャーしたソロ盤が登場するなど、全9形態にバージョンアップ。結成11周年を記念した最速『48時間限定』予約特典や、M!LK公式ファンクラブ“PREMIUM MILK”会員限定のアクリルスタンド付きセットの販売も決定している。

また、同作品の初回限定盤A、Bに収録されるカップリング曲「まちあわせ」は、吉田仁人がキャンペーンキャラクターを務める文化放送『～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン』のキャンペーンソングとして書き下ろされた、孤独な戦いをしている受験生にそっと寄り添うお守りのような楽曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）