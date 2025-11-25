「彼は頭のいい選手」「マシーンのようだ」エールディビジで躍動する佐野航大を現地識者たちが絶賛！「大きなポテンシャルを秘めている」
NECのMF佐野航大が現地で高評価を受けている。
佐野、塩貝健人、小川航基の日本人3選手が所属するNECは現地11月23日、エールディビジ第13節で上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトとアウェーで対戦し、４−２の勝利を収めた。
このゲームに３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発した佐野は、豊富な運動量でピッチを縦横無尽に駆け回るなど攻守に躍動した。
NECの専門メディア『FORZANEC.NL』によると、そんな日本人MFをかつてズウォーレで長年プレーしたブラム・ファン・ポーレン氏は、こう称賛する。
「彼はこれからも成長を続けるだろう。日本人の選手たちは皆、マシーンのようだ。良い意味でね。彼らはつねに全力を尽くす。ボールを扱う技術が非常に高く、どこにでも行ける。低い位置でもプレーするからインターセプトも多い。それに彼は頭のいい選手だ」
また、オランダ代表経験のあるマリオ・ベーン氏も、「サノは素晴らしいミッドフィルダーだと思う。大きなポテンシャルを秘めた選手だ。テクニックも高く、常に前線でプレーし、ペナルティエリア内にも入り込んでくる」と賛辞を贈っている。
識者たちから絶賛の嵐だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
