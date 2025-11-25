飯塚オートレース場のG1「開設69周年記念レース」は24日、最終12Rで優勝戦（4100メートル）が良走路で行われ、鈴木圭一郎（30＝浜松）が2年ぶりとなる大会4V。賞金350万円を獲得した。2着は佐藤貴也、3着に高橋義弘が入った。

S巧者がそろった優勝戦。女子レーサーの佐藤摩弥が突き抜けてトップS。2番手には高橋、注目の鈴木圭は中盤からの展開となった。そこから2周目で2車狩り敢行。3番手に付けると、6周4コーナーでトップを奪ってそのままゴールを突き抜けた。

「スタートは良かったですよ。不安はあったけど、試走から思いっきり突っ込みました。レースも良かったですよ。力強さもありました」

3日目の5着惨敗から整備の方向性を変えた。「試行錯誤してることがあります。音は同じなんですよ。でもレースは違いました。だから慣れてる今までやってきたことに戻したんです。あとはフレームを換えたことも大きい」

練習と積み重ねた整備は裏切らなかった。次節は浜松の普通開催（11月29日〜12月2日）。「新走路なので整備は迷ってます。それでも地元浜松のG1スピード王（12月17〜21日）とスーパースター（12月27〜31日、川口）も勝って正解だったと思える整備をしたいです」。ここから新たな挑戦が始まる。大いに楽しみだ。

◇鈴木 圭一郎（すずき・けいいちろう）1994年（平6）11月30日生まれの30歳。東京都出身。2013年7月1日に32期生として登録。同期は鈴木宏和、松本康ら。G1は今回が22Vで通算88回目の優勝。SG16V。1メートル60、51キロ。血液型A。