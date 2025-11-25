¥Æ¥ìÄ«¡¢¡ÈÉü³è¡É¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Ë´üÂÔ¡Ö¸½ºß¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¡×³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯¤Ë¡ÈÉü³è¡É¤¹¤ë¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£1975Ç¯¤«¤é50Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢ÆüÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡ÖPROJECT¡¡R.E.D.¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡¡¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¡£¾Ü¤·¤¤³«»Ï»þ´ü¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡ÖÄ¶¼¡¸µ±ÑÍºëý¡Ê¤¿¤ó¡Ë¡×¤Î±ÑÌõ¡ÖRecords¡¡of¡¡Extraordinary¡¡Dimensions¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éÍ³Íè¡£¡ÖÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Ï1982¡Á83Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë±§ÃèÈÈºáÁÈ¿¥¤ÈÀï¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¶¿Íµ¤ºîÉÊ¡£À¾¿·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¡¼¥¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤ËºÇ¿·¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ä±é½Ð¼êË¡¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ë¤¤¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³¤³°¡ÊÅ¸³«¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¦±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡¡ÂçÍÕ·òÆó¡Ê70¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï³ðÏÂµ®»Ò¡Ê69¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£±§Ãè¿Í¤ÎÉã¤ÈÃÏµå¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿±§Ãè·º»ö¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡¤ÎÆÃÌ¿¤ÇÃÏµå¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡Ö±§Ãè·º»ö¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¡×¡Öµð½ÃÆÃÁÜ¥¸¥ã¥¹¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ê¤É99Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏÀÐ³ÀÍ¤Ëá¡Ê43¡Ë¼ç±é¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡¡THE¡¡MOVIE¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£