「絵になりすぎて…絶句」藤井夏恋、ヨーロッパ新婚旅行ショット公開「別世界ですね」「美しい夫婦」
モデルの藤井夏恋さんは11月24日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんとの夫婦ショットを披露しました。
【写真】藤井夏恋、美男美女の夫婦ショット
美しく格好いい夫婦ショットや、列車の豪華な内装、食事中のすてきな雰囲気の写真など、リッチで絵になる世界観を披露しています。
ファンからは、「うっとりしちゃう美しさ」「ステキ過ぎます」「美しい夫婦」「もう全てがすてき」「美男美女の絵になる新婚旅行」「別世界ですね」「映画のワンシーンみたい」「もう絵になりすぎて…絶句」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「映画のワンシーンみたい」藤井さんは「Honeymoon in Europe.（ヨーロッパで新婚旅行）」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。新婚旅行でヨーロッパを訪れ、観光列車「ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス」に乗車した様子です。
“結婚一年記念”ショットを披露10月11日の投稿でも「気づけば、結婚一年記念おめでとうな私たち」と、夫婦ショットを披露していた藤井さん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
