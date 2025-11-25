¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤ºÝ¤ÎÈëºö¡Ö°ì±þ¥«¥ó¥Ú¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¤Ê¤ó¤«ËÍ¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢Ëè²ó¥²¥¹¥È¤Ëº£½Ð¤¿¤Æ¤Î¤È¤«Âç¿Íµ¤¤Î¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦7¿ÍÁÈ8¿ÍÁÈ¤ÎÃË½÷Ìä¤ï¤º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Ï´ðËÜ(¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò)³Ð¤¨¤Æ¸Æ¤Ü¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÇ¾¤ß¤½¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä°ì±þ¥«¥ó¥Ú¤Ç¡ØÃ¯¡¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÃ¯¡¹¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉ½µ¤Î²¼¤ÎÌ¾Á°¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÊý¤¬¤½¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ÏµÕ¤ËÃ¯¤â¸«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡È¤¤¤ä¤¡¡û¡û¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¾å¤ÎÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤·¤¿¿Í¤ò¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤ºÝ¤ÎÈëºö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²ÐÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥³¥ê¥³¡×¤ÎÅÄÃæÄ¾¼ù¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ªÇ¯Îð¤È¶¦¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤ªÌ¾Á°Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¥«¥ó¥Ú¤¬¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤Æ¡È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö(ÅÄÃæ¤Ï)¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦MC¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢²¶¤Ï¥«¥ó¥Ú¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡ªÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤ËÊ¹¤¯¤¾¡ª¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£