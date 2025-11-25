アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々花さんが自身のインスタグラムで、27歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



鎮西さんは「今年も健康に誕生日を迎え、本日27歳になりました♡」と報告。白にシルバーのビーズとファーをあしらったワンピースドレスに銀のハイヒールを合わせて、白い円柱に腰かける “大人と少女の間” のようなコケティッシュなポーズを投稿しています。

鎮西さんは「26歳には沢山の夢をふるっぱーと叶えることができました。本当にありがとう」と感謝を綴り、「グループとしても個人としても嬉しいことが毎日のようにあって、こんなに幸せでいいのかな〜？と思う」「みんなが『いいよー！』って心で言ってくれてるような気がしてたよ」と、自身の充実とファンへの信頼を彼女らしい言葉で表現しています。









「超次元まじまじしていく27歳もよろしくお願いします」という鎮西さんに、フォロワーからは「おすずを推せて幸せです！」「幸せな姿を見て幸せになれます」「これからも応援してるよ」「生まれてきてくれてホントありがとね」「おすずがパワースポットだよ！」など、祝福や応援の声が多く集まっています。

