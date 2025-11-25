ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR横須賀線 湘南新宿ライン運転再開 西大井駅での人身事故で一… JR横須賀線 湘南新宿ライン運転再開 西大井駅での人身事故で一時運転見合わせ JR横須賀線 湘南新宿ライン運転再開 西大井駅での人身事故で一時運転見合わせ 2025年11月25日 14時11分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、横須賀線の西大井駅で起きた人身事故のため、運転を見合わせていた横須賀線と湘南新宿ラインは午後1時15分頃運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 寺田屋, 老後, 静岡, 射出成形機, 横浜, 伊東市, 長野, ダイス, 上田