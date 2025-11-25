NCT WISH＆Harts2Hartsのコラボ、RIIZE・ALD1の初パフォーマンスも！「2025 MAMA」に高まる期待

K-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」（以下、「MAMA」）が、スペシャルステージの内容を“先行公開”した。

【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能

今回の「MAMA」では、ジャンルや世代を超えた特別なコラボレーションステージから、ファンが待ち望んでいたアーティストの“新曲初公開”まで、K-POPの現在と未来を象徴する最高のパフォーマンスが予告されている。

まず、「MAMA」でしか見ることのできない特別コラボステージが準備されている。 独自の清涼感からエネルギッシュな魅力まで兼ね備え、グローバルな人気を誇るNCT WISHと、2025年にデビューし完成度の高いチームワークとパフォーマンスで注目を集めるHarts2Hartsがタッグを組み、圧倒的なシナジーを披露する予定だ。

（写真提供＝CJ ENM）NCT WISH（左）、Harts2Harts

また、トレンディな音楽性で毎回カムバックのたびにキャリアハイを更新し、3作連続ミリオンセラーを達成。各種チャートを席巻し“音源強者”として存在感を高めているBOYNEXTDOORは、大ヒットドラマ『おつかれさま』に出演し、百想芸術大賞の助演男優賞を受賞した名優チェ・テフンとステージ上でコラボレーションする。

音楽と演技が融合したドラマチックな舞台が生み出され、視聴者に強い印象を残すことが期待されている。

さらに、強烈なパフォーマンスが魅力のK-POPスーパールーキー・IDIDとKickFlipの合同ステージも予告。爆発的なエネルギーを放つ迫力のステージに期待が高まっている。

世界中のK-POPファンが待ち望んでいた“新曲初公開”ステージについての情報も明らかになった。

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した超大型新人ボーイズグループ ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）は、公式デビュー前にもかかわらず強い話題性を集めており、1stシングル『FORMULA』を「MAMA 」で世界初披露する予定だ。この初ステージは、世界中のファンにグループの存在感を鮮烈に刻みつける場になるとみられる。

（写真提供＝CJ ENM）ALPHA DRIVE ONE

また、“エモーショナル・ポップ”という独自ジャンルを築き、グローバルで愛されているRIIZEは、新シングルのタイトル曲『Fame』を授賞式で初公開。初挑戦となる“Rage（レイジ）スタイル”のHIPHOPに合わせ、一段と成長した高難度パフォーマンスを披露するスペシャルステージとなる見込みだ。

なお、「MAMA」は、グローバル決済技術企業VISAがタイトルスポンサーとして参加。11月28日・29日（現地時間）の2日間、香港・啓徳（カイタック）スタジアムで開催され、Mnet Plusをはじめとする多様なデジタルプラットフォームを通じて全世界に向けてリアルタイムで生中継される。

（記事提供＝OSEN）