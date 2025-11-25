¡Úºå¿À¡ÛÆôºê»ÔÄ¹¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¡£²·³µå¾ìÃÂÀ¸¤ÇºÇ´ó¤ê±Ø¡¦ÂçÊª±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô£²ÇÜÄ¶¤¨¡Ö¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤ÏÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»ÔÆâ¤Î¿·£²·³µå¾ì¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡×¤Ç¤Î¡ÖÆôºê»Ô¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹£²£°£²£µÇ¯Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢Æ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬»²²Ã¡£Ìó£±»þ´Ö¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿£³£°£°£°¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÆôºê»ÔÌ±¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ËÆôºê»Ô¤Î¾¾ËÜâÃ»ÔÄ¹¤¬¼èºàÂÐ±þ¡£¿·£²·³µå¾ì¤Î£Ó£Ç£Ì¤ÎºÇ´ó±Ø¡¦ÂçÊª±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÄÌÇ¯¤Ç¸À¤¦¤ÈÂçÂÎ£±Æü¤¢¤¿£´£°£°£°¿Í¤°¤é¤¤¤Î¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¾è¹ßµÒ¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»î¹ç³«ºÅÆü¤Ï£¹£°£°£°¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¥¯¥Û¥¯´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·³ËÜµòÃÏ£Ó£Ç£Ì¤Ç¤Ïº£µ¨£¶£°»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÃÏÊýµå¾ì£¶»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿·×£¶£¶»î¹ç¤ÇÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï£²£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹¼«¿È¤â¡ÖÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
