巨人・高梨雄平投手が２５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持でサイン。今季から年俸１億５０００万円の３年契約を結んでいる。会見では開口一番「『今年はすみませんでした』と言いながら判子を押してきました」と反省を口にした。

今季はプロ１年目から続けていた８年連続４０試合登板が途切れ、２１試合の出番で０勝１敗５ホールド、防御率３・６０。最終登板となった９月１８日のヤクルト戦（神宮）後に「右座骨結節」の痛みを訴え、現在はリハビリに取り組んでいる。交渉の席で球団からは「しっかり直して、来年いい状態で復帰してほしい」と話があったといい「今年はほぼ投げてない。僕みたいな選手がけがをしてキャリアに穴をあけてしまうのは（野球人生の）終わりに本当に近づくので。それをずっと理解しながら、プロ１年目からやってきた。今年、痛みの度合いで言ったら（プレーを）やりながら直せるかな、という判断をしたんですけど、そこが少し違っていて、結果的に長引く形になっているので。いつかは起こることだったのかもしれないですけど、どうにかしたかったな、どうにか穴をあけずにシーズンを戦う方法があったんじゃないのかなって。来年、しっかり頑張ります」と完全復活を期した。

「投げ続けることでしか価値を出せないと思ってやってきた。来年以降、契約はありますけど、チャンスがあるかっていうとそういう話じゃない。残りのプロ野球選手としての期間の中で、本当にワンチャンスぐらいかなと思っている。若手も出てきていますし、その１回、２回のチャンスをつかんで、もう一度ポジションを取れるかどうかの戦い」と約１０分、悔しさをにじませ続けた３３歳の左腕。「（痛みは）付着部のところなので（完治に）とにかく時間がかかる。痛くて動けないとかではないけど万全になるには時間がかかる場所。もう１回再発させてしまうといよいよキャリアの終わりなので。ちゃんと直して、今までのベストを超えるパフォーマンスで」と先を見据えた。

来季に向け、体も１から見直す。「フォーム的な崩れ、フィジカル面を両方から改善して。球種に関しては今年カットボールを投げていて結構使えるかな、と手応えがあった。ストレートの威力が上がると、比例してカットボールも当然良くなると思うのでそこが自分の中で軸になるといい」と思い描いた。