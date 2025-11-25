高校生息子「王子様みたいな生活したい」→母の返しが【完全勝利すぎる】8千いいね「高貴！」「女王様」【ママリ】

「王子様生活」が羨ましい…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、友達の友達(@29327703M)さんの投稿です。

友達の友達さんの家の長男さんの友達には、とても羨ましいお友達がいるのだとか。その話題の投稿がこちらです。

高2長男の友達に電話ひとつで親が学校に忘れ物をとどけてくれる子がいるらしく「俺もそんな王子様みたいな生活したい」と言いだしたので「あんたが王子様やったら今、女王陛下みずから風呂掃除しようとしてんねんけどどうしてくれるん？」とつめて公務をゆずり女王としてその様子を視察いたしました。

王子の願いは即座に撤回された模様ですね。母は女王としてお風呂掃除という重大公務を長男さんへ譲り、そして堂々とその様子を視察されたとのこと。とても高貴なお姿ですね。長男さんは、王子様気分を味わう前に、現実世界の責務をしっかり学んだようです。



この投稿には「高貴！あふれんばかりの高貴！」「公務を譲るのも、女王様のお仕事ですよね」といったリプライがついていました。親子の笑いに満ちたリアルな「家庭の王国」が垣間見える愉快な投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）