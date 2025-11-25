NHK『バイオハザード』大特集で放送へ 開発中止の危機…メディア初披露の開発資料など舞台裏に迫る
ゲーム『バイオハザード』の舞台裏に迫る『レジェンドゲームヒストリー 〜バイオハザード〜世界に誇る伝説的ゲームの誕生秘話』が、11月29日にNHK BSP４Kで午後11時〜、BSで12月6日午後10時30分より放送されることが決定した。
【写真】イケメン俳優風なポーズ！NHK番組に出演する『バイオハザード』開発陣
昨年末に国内外で放送・配信された『レジェンドゲームヒストリー 〜ファイナルファンタジー〜』。ＳＮＳを中心に大反響で今回、第２弾が満を持して登場。シリーズ累計1億7400万本以上を突破した『バイオハザード』を特集し、メディア初披露の貴重な開発資料や当時のメンバーが勢ぞろい。それぞれが胸の内を告白するなど、開発中止の危機を乗り越え、成功をつかみとるまでの舞台裏、その詳細が初めて明かされる。
【番組の見どころ】
１：初代開発者が番組に集結。ディレクター三上真司氏をはじめ、当時プロジェクトに関わった主要メンバーが出演。企画段階や制作現場の空気感まで、証言をもとに振り返る。
２：開発に関する貴重な資料が登場。開発初期の企画書や設定のメモなど、制作過程を示す貴重な資料が登場。 試行錯誤の様子や、現在につながるバイオハザードのコンセプトや思想の根底が明らかに。
３：ヒット作誕生の背景にある、開発現場の判断と葛藤とは。開発中止の危機、技術上の制約、方向性の転換など、それぞれの証言から制作過程を追い、作品が生まれた必然と偶然が浮かび上がる。
【写真】イケメン俳優風なポーズ！NHK番組に出演する『バイオハザード』開発陣
昨年末に国内外で放送・配信された『レジェンドゲームヒストリー 〜ファイナルファンタジー〜』。ＳＮＳを中心に大反響で今回、第２弾が満を持して登場。シリーズ累計1億7400万本以上を突破した『バイオハザード』を特集し、メディア初披露の貴重な開発資料や当時のメンバーが勢ぞろい。それぞれが胸の内を告白するなど、開発中止の危機を乗り越え、成功をつかみとるまでの舞台裏、その詳細が初めて明かされる。
１：初代開発者が番組に集結。ディレクター三上真司氏をはじめ、当時プロジェクトに関わった主要メンバーが出演。企画段階や制作現場の空気感まで、証言をもとに振り返る。
２：開発に関する貴重な資料が登場。開発初期の企画書や設定のメモなど、制作過程を示す貴重な資料が登場。 試行錯誤の様子や、現在につながるバイオハザードのコンセプトや思想の根底が明らかに。
３：ヒット作誕生の背景にある、開発現場の判断と葛藤とは。開発中止の危機、技術上の制約、方向性の転換など、それぞれの証言から制作過程を追い、作品が生まれた必然と偶然が浮かび上がる。