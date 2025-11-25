「ダウンタウン」松本人志(62)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。後輩芸人の「クロスバー直撃」渡邊センス(41)が写真週刊誌「FRIDAY」の記事で名誉毀損されたとして、発行元の講談社へ損害賠償を求めた訴訟で勝訴したとする渡邊のポストをリポストした。

渡邊は「完っっ全に勝ったりました！！沢山の応援ありがとうございました。ここからです」とつづり、裁判所前で「勝訴」のボードを掲げてガッツポーズする自身の写真をアップ。松本はこの投稿をリポストして反応した。

渡邊は松本の女性問題の報道に関して「FRIDAY」の記事で名誉毀損されたとして、発行元の講談社側に1100万円の損害賠償や訂正記事を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、220万円の賠償を命じた。

閉廷後に報道陣の取材に応じた渡邊は「完全に勝ったりました。それに尽きます。圧勝です」と力強く口にした。一連の報道を受けて「失ったものが多い」と悲痛な胸の内を明かすも、名誉毀損で220万円の支払い判決は大きい額であるといい「納得してるところはあります」と話した。松本とは連絡を取り合っており、励ましや気遣いの言葉をもらっていたという。