スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度 プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで行われた。

セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）が受賞。4人とも初の栄冠となり、それぞれ賞金100万円が贈られた。

壇上のインタビューでは、協賛各社から贈られた副賞の使い道が話題に。

一般社団法人電池工業会からは乾電池320本とカーバッテリーが贈られた。毎年恒例の賞品。村上は「想像がつかない。（電池を）見た時はびっくりした」と驚きの表情で話した。

伊藤は釣りが趣味で「夜釣りの時にヘッドライトで電池を使う。出し惜しみせずに光らせようと思います」と有効的な使い方を明かした。

長谷工グループからは「たなかみ米」1俵（約60キロ）。村上は「球団の食堂やファームの食堂（に寄付）。全員でいっぱい食べて体を強くしたい」。

伊藤は母校の駒大苫小牧が「最近、全然勝てていない」とし、母校の後輩の選手に食べてもらい、パワーアップにつなげてほしいと話した。

イエローハットからはギフト券10万円分やグッズなどが贈られた。